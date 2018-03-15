Савченко меняет свои показания о снайперах на майдане, ее выгоняют из Рады

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ошиблась, когда рассказала журналистам о связи главы Рады Андрея Парубия со снайперами на майдане.

Как передает 15 марта РБК, Савченко рассказала, что перепутала Парубия с главой комитета нацбезопасности по обороне Верховной рады Сергеем Пашинским. «Если я сказала Парубий, то я прошу прощения… Я не помню, как я сказала точно, но если я говорила фамилию Парубий, но хотела сказать и имела в виду Пашинского», — подчеркнула Савченко.

Отметим, Сергей Пашинский во время майдана был нардепом от партии «Батькивщина», участвовал в организационном обеспечении акций протеста. 18 февраля 2014-го в Сети появилось видео, на котором Пашинский якобы вывозит с майдана охотничий карабин. Сам депутат тогда объяснил, что изъял оружие у активиста. Владельца карабина допрашивала прокуратура, из самого оружия производились отстрелы, однако всё это обвинения не подтвердило. Напомним, расстрел протестующих неизвестными на майдане в 2014 году привел к гибели 53 человек. Дело об этом расследуется до сих пор, достоверных сведений о том, кто руководил снайперами, пока нет.

После своих громких заявлений Надежда Савченко направилась в Верховную раду на заседание, однако провела там немного времени — как сообщает «Страна.ua», к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», и после непродолжительного разговора Савченко в их сопровождении покинула здание парламента. По словам депутатов, «она представляла опасность для окружающих». Какую именно, они не уточнили.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала совершить теракт в Верховной раде — по его словам, она хотела «уничтожить боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет». Сегодня прокуратура планирует внести представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте.