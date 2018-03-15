В ночь на понедельник движение до Брусничного будет ограничено

Транспортировка крупногабаритных створок нижних ворот шлюза в ночь на понедельник, 19 марта, по дороге от порта Нуйяма станет причиной приостановки движения транспорта от Государственной границы РФ до шлюза "Брусничное". Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и ЛО.

С 22 часов 18 марта до 6 утра 19 марта российский пункт пропуска будет закрыт для оформления транспортных средств. В то же самое время на МАПП "Торфяновка" и "Светогорск" будет задействован весь личный состав, а также открыты все полосы движения. Пограничники заверили, что попытаются сделать все, чтобы "для законопослушных граждан прохождение паспортного контроля было максимально комфортным".