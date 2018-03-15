«Ростех» и «Роскосмос» создают модуль для доставки марсохода на поверхность красной планеты

«Ростех» совместно с «Роскосмосом» до 2020 года обещают разработать и создать десантный модуль, который должен доставить марсоход на поверхность красной планеты. Об этом 15 марта пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Кроме модуля, к этому же сроку обещают изготовить панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей для научной аппаратуры на Марсе, конструкции для межпланетной станции «Луна-Глоб», космического аппарата «Метеор-М» и спутников группировки «Канопус».

Стоимость всех этих разработок превысит миллиард рублей, уточнили в пресс-службе «Ростеха». Цифры, однако, вызывают сомнения: в Петербурге, например, за такую цену можно построить только обычную школу.

По данным РБК, работа будет осуществляться в рамках совместного российско-европейского проекта по исследованию Марса «ЭкзоМарс».

Отметим, что сегодня же президент Владимир Путин назвал другие даты российской миссии на Марс. По его словам, она отправится к планете уже в 2019 году.