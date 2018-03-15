«Ростех» и «Роскосмос» создают модуль для доставки марсохода на поверхность красной планеты
«Ростех» совместно с «Роскосмосом» до 2020 года обещают разработать и создать десантный модуль, который должен доставить марсоход на поверхность красной планеты. Об этом 15 марта пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
Кроме модуля, к этому же сроку обещают изготовить панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей для научной аппаратуры на Марсе, конструкции для межпланетной станции «Луна-Глоб», космического аппарата «Метеор-М» и спутников группировки «Канопус».
Стоимость всех этих разработок превысит миллиард рублей, уточнили в пресс-службе «Ростеха». Цифры, однако, вызывают сомнения: в Петербурге, например, за такую цену можно построить только обычную школу.
По данным РБК, работа будет осуществляться в рамках совместного российско-европейского проекта по исследованию Марса «ЭкзоМарс».
Отметим, что сегодня же президент Владимир Путин назвал другие даты российской миссии на Марс. По его словам, она отправится к планете уже в 2019 году.
Справка:
«ЭкзоМарс» — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА). Он состоит из двух этапов. На первом были запущены в 2016 году два космических аппарата, а именно — орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности планеты и посадочный модуль Schiaparelli, в задачи которого входила отработка технологий посадки. На втором этапе, который планируется реализовать в 2020 году, к Марсу будет запущена российская посадочная платформа с европейским автоматическим марсоходом на борту. После посадки марсохода она будет работать в качестве автономной научной станции.
Орбитальный модуль TGO на данный момент остается в атмосфере Марса. Посадочный модуль Schiaparelli разбился во время приземления на Красную планету.