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15.03.2018 16:31

За хищение 300 млн у компании Якунина-младшего приговорен бывший топ-менеджер «Интарсии»

В Петербурге завершился первый судебный процесс по делу о хищениях на реконструкции Дома со львами под пятизвездочную гостиницу Four Seasons. Бывший топ-менеджер компании «Интарсия» Дмитрий Соколов приговорен к условному сроку и символическому штрафу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 марта Выборгский суд признал экс-заместителя гендиректора «Интарсии» Соколова виновным в том, что при исполнении контракта на 1,6 млрд рублей он совершил пособничество в присвоении и растрате.

Суд установил, что часть предусмотренных контрактом работ не была выполнена, а денежные средства в размере 321 млн рублей заказчику «Тристар Инвестмент Холдингс» не были возвращены. Соколов вину признал, раскаялся.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом 100 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба судов.

Адвокат Сергей Анисимов, представляющий интересы Соколова, уточнил «Фонтанке», что приговор обжаловаться не будет. Гражданский иск к подсудимому «Тристар» не заявлял.

Совладельцем «Тристара» являлся Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Гражданский иск «Тристар Инвестмент Холдингс» к Соколову не заявлял. Его дело выделено из основного, в котором обвиняемым является бывший генеральный директор «Интарсии» Владимир Смирнов. В настоящее время он живет в Великобритании и разыскивается правоохранительными органами России.


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13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
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«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
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