Больше 800 страниц с фальшивыми билетами на ЧМ-2018 вычистили из Сети

Роскомнадзор провел массовую блокировку ресурсов, распространяющих поддельные билеты на матчи чемпионата мира по футболу – 2018. За три месяца до события из Интернета исчезли сотни страниц.

Как сообщили в ведомстве 15 марта, в черный список попали 858 страниц сайтов, на которых можно было узнать о продаже контрафактных товаров с символикой мундиаля и входных билетов на матчи чемпионата. На основании судебных решений все они пополнили реестр запрещенной информации. Большинству ресурсов подобного «урока» хватило: неугодные сведения вычистили. Упорство продемонстрировали только восемь сайтов. Операторам связи наказано ограничить пользователям доступ к ним.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. На матчи продано больше 1,3 миллиона билетов. Большая часть досталась российским болельщикам. В десятку также входит и Великобритания, министры которой, как и королевская чета, намерены бойкотировать чемпионат из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.