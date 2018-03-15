Великобритания, Франция, Германия и США назвали отравление Скрипаля «угрозой безопасности» всем странам

Великобритания, Франция, Германия и США выпустили совместное заявление, посвященное отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пишет 15 марта РИА «Новости», все страны назвали происшествие нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. «Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», – цитирует издание заявление четырех стран.

Справка:

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.