Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»

Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Корпус 4.7-1– это 12-этажный дом, рассчитанный на 280 квартир разной конфигурации. В 10-этажном корпусе 4.7-2 запроектировано 450 квартир. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Оба корпуса возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом из корпусов на первом и втором этажах будут работать детские сады, способные принять по 80 воспитанников. Под жилыми корпусами будет расположена двухуровневая отапливаемая автостоянка.

Ввод в эксплуатацию корпусов 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/