Ученица школы на Дрезденской нашла отравившие подростков таблетки на улице

Семнадцать учеников школы 97 на Дрезденской улице в Выборгском районе Петербурга отравились таблетками успокоительного, которые их сверстница нашла на улице утром 15 марта.

По информации «Фонтанки», ученица седьмого класса утром по пути в школу подобрала пластиковый контейнер. Таблетки в нем лежали россыпью, без упаковок с названием. Днем она угостила ими одноклассников. В результате, как сообщал комитет по образованию Смольного, 17 детей в возрасте 13 – 14 лет были госпитализированы, шестеро из них проходят обследование в пятой детской городской больнице.

Очевидцы сообщали, что школьница уехала из учебного заведения в сопровождении полиции. Препарат отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что школьники отравились сильнодействующим снотворным – феназепамом.