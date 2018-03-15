Финны опередили все страны ЕС по количеству поездок в Россию

Граждане Финляндии в прошлом году совершили около 1 млн поездок в Россию, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад, финны остаются четвертыми среди всех стран, опередив соседей по Евросоюзу по количеству посещений РФ. Об этом сообщает Росстат.

На втором месте по количеству поездок в Россию – поляки (714 тысяч), затем идут немцы (почти 580 тысяч) и эстонцы (415 тысяч).

Лидером по числу посещений среди всех стран стала Украина. Граждане этой страны 8,72 млн раз съездили в Россию, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Вслед за украинцами идут казахстанцы (3,49 млн) и китайцы (1,49 млн).

Самый значительный рост в 2017-м показал турпоток из Южной Кореи. За год нашу страну посетили 254 тысячи туристов из этой страны, что почти на 60% больше, чем в 2016-м.