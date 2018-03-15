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15.03.2018 15:59

Финны опередили все страны ЕС по количеству поездок в Россию

Граждане Финляндии в прошлом году совершили около 1 млн поездок в Россию, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад, финны остаются четвертыми среди всех стран, опередив соседей по Евросоюзу по количеству посещений РФ. Об этом сообщает Росстат. 

На втором месте по количеству поездок в Россию – поляки (714 тысяч), затем идут немцы (почти 580 тысяч) и эстонцы (415 тысяч).

Лидером по числу посещений среди всех стран стала Украина. Граждане этой страны 8,72 млн раз съездили в Россию, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Вслед за украинцами идут казахстанцы (3,49 млн) и китайцы (1,49 млн).

Самый значительный рост в 2017-м показал турпоток из Южной Кореи. За год нашу страну посетили 254 тысячи туристов из этой страны, что почти на 60% больше, чем в 2016-м.


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«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения

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15.03.2018 11:55
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Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
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