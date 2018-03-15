Крупный российский производитель алкоголя закрывает заводы — денег нет

Один из крупнейших в России производителей водки – ГК «Кристалл-Лефортово» – закрыл один завод и в ближайшее время закроет еще два. Об этом 15 марта пишет «Коммерсантъ». Причиной стали финансовые проблемы, которые большей частью вызваны разорением партнера компании по дистрибуции. «Статус-групп» задолжала «Кристалл-Лефортово» 6 млрд рублей.

Остановятся в скором времени «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске и «СК Родник» в Самаре. Ранее, в начале 2018 года, в Курске закрыли «ПК Кристалл-Лефортово». Что дальше будет с водочными брендами, пока неясно, но в компании говорят, что их дальнейшее производство, возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями.

«Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово» вместе до сих пор занимали порядка 17% водочного рынка страны. Компания существует с 1999 года. Основным бенефициаром считается Павел Сметана. По итогам 2017 года, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в России.