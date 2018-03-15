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15.03.2018 19:05

Чего Англия может лишить россиян

Rolls-Royce и Bentley, виски и «Нурофен» встанут в очередь на импортозамещение, если Россия пойдет традиционным путем и ответит на санкции Лондона продовольственным эмбарго.
Чего Англия может лишить россиян
коллаж "Фонтанки"

Из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Соединенное королевство высылает 23 дипломата, бойкотирует чемпионат мира по футболу, обещает найти альтернативу российскому газу и заморозить государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Лондону долго ждать не придется, Владимир Путин выберет вариант «наиболее соответствующий интересам страны». Опыт есть. На крымские санкции США и ЕС ввела продовольственный эмбарго. Турция за сбитый российский бомбардировщик временно лишилась возможности поставлять помидоры и принимать чартеры с туристами.

Доля Соединенного королевства в структуре внешней торговли России сравнительно невелика — 2,2% от общего товарооборота. Но за последний год, во многом благодаря ослаблению фунта, торговые связи между странами укрепились. По данным таможни, Туманному Альбиону в 2017 году поставили товаров на 8,7 млн долларов США, что на 25% больше, чем в 2016-м. Британцы ввезли в Россию на вдвое меньшую сумму — 4 млн долларов (+18%). Всего Россия и Великобритания за прошлый год обменялись продукцией на сумму 12,7 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2016-м.

Тереза Мей грозила перекрыть российский газ неспроста. Львиная доля отечественного экспорта — это сырьевые поставки. Только трубопроводного газа Россия продала британцам на 2,85 млн долларов (примерно треть всего объема поставок). С нефтепродуктами скромнее — 1,7 млрд долларов. Россия вывозит в Соединенное королевство продукцию химической промышленности, драгоценные металлы и камни. Доля последней категории в структуре экспорта выросла на треть — с 12 до 18,5%.

Таким образом, от британских санкций могут пострадать крупнейшие госкорпорации, а значит, бюджет рискует недосчитаться налогов. А вот если Кремль решит ответить привычными контрмерами, проиграет, скорее всего, средний бизнес и потребитель. Позиции британских брендов традиционно сильны на рынке предметов роскоши и крепких спиртных напитков.

Почти половина британского импорта (47%) – это машины, оборудование и транспортные средства. К примеру люксовые Rolls-Royce и Bentley, хотя и принадлежат немецким концернам BMW и VW, по-прежнему выпускаются на территории Соединенного королевства. Количество проданных в России машин сравнительно невелико (85 и 235 авто в 2017 году соответственно), но поскольку цены на них могут достигать десятков миллионов рублей, потеря для их партнеров будет довольно ощутимой.

Из Великобритании везутся также и комплектующие, причем не только для сверхдорогих моделей. Например, в адрес петербургского завода Nissan ежегодно доставляется около тысячи 20-футовых контейнеров в год – четверть всего импортного потока, сообщила компания. Туманный Альбион также является одним из крупнейших импортеров спецтехники. В частности, спросом в России пользуются собранные там экскаваторы-погрузчики JCB и Caterpillar.

Британия также поставляет высокотехнологичную продукцию. К примеру, при производстве отечественного научного спутника «Михайло Ломоносов» использовалось, в частности, оборудование и программное обеспечение британской компании SST.

Треть британского импорта  — это изделия химической промышленности, в том числе фармацевтическая продукция. В 2017 году было ввезено лекарств примерно на 600 млн долларов. В Великобритании производится популярное обезболивающее «Нурофен» и детский сироп «Панадол». Но россияне без них проживут, уверяют эксперты – есть отечественные аналоги.

Российским модницам тоже вряд ли стоит волноваться. Родом из Великобритании одежда и парфюмерия таких премиальных брендов, как Burberry, Alexander McQueen, Stella McCartney. Но их продукция может выпускаться в других странах и импортироваться напрямую оттуда. Например, в интернет-магазине kupivip.ru страной-производителем платьев Alexander McQueen указана Италия.

Почти 10% поставок из Великобритании — это продовольственные товары, но и без них можно обойтись, считают ретейлеры. В основном ими торгуют премиальные сети (к примеру, в «Азбуке вкуса» представлено около 400 позиций). К перспективе лишиться этого ассортимента компания относится философски. «Каким-то товарам сложно найти замену, но это для актуально для тех, кто привержен какому-то британскому чаю, лимонаду или соусу», – прокомментировали компании. Потеря возможности продавать мясо, молоко, фрукты и овощи из-за эмбарго была более болезненной, признается ретейлер. Но основной массе товаров удалось найти альтернативу. «Даже чеддер есть, но из Швейцарии», – сказали в «Азбуке вкуса».

Куда большие проблемы могут возникнуть у барменов. Соединенное королевство является для России главным поставщиком виски (на втором месте США). К примеру, компания Diageo производит спиртные напитки под такими брендами, как Johnnie Walker,  J&B, White Horse, а заодно ликер Baileys и ром Capitan Morgan. Шотландские производители виски уже выразили обеспокоенность по поводу назревающего конфликта. «Последний раунд санкций против Путина и Кремля ударил по отрасли виски, когда курс рубля упал, и русские вернулись к водке. Однако потом продажи в России снова пошли вверх, благодаря ослаблению фунта», – сообщает издание heraldscotland.

Жертвами санкционной войны могут стать не только товары, но и капитал. По данным ЦБ, по состоянию на первое полугодие 2017 года россияне вложили в британскую экономику 8,5 млрд долларов. А инвесторы с Туманного Альбиона влили в российский бизнес вдвое больше – 16,7 млрд долларов. Среди крупнейших предприятий с британским капиталом — производитель сигарет «Бритиш Американ Тобакко Россия», сеть Castorama (входит в состав британской корпорации Kingfisher), изготовитель снеков и жевательной резинки «Дирол Кэдбери».

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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