«Владимирский централ» обязали прекратить «пытки» заключенного попсой

Фрунзенский районный суд города Владимира обязал тюрьму «Владимирский централ» выключить громкую музыку в камере заключенного. Как сообщает РБК 15 марта, об этом рассказали в пресс-службе суда.

С иском в суд 2 марта обратился сам заключенный Александр Филиппов. Он заявил, что начиная с 8 февраля с 6 до 22 часов каждый день в его камере включают на полную громкость Love Radio. Убавить звук в колонках возможности нет. Михаил Овчинников, адвокат Филиппова, назвал происходящее пытками громкой музыкой. По его словам, громкость такая, что нельзя ни читать, ни разговаривать, ни слушать других. Однако руководство колонии жалобам заключенного и его адвоката не вняло.

Суд пока не вынес окончательного решения, но до его принятия обязал музыку выключить. 19 марта участники процесса встретятся с судьей, чтобы представить свои доказательства, сообщили в пресс-службе суда.