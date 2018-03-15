Начальника отдела «Ленсвета» задержали с некруглой взяткой

Руководитель участка петербургского «Ленсвета» стал фигурантом уголовного дела о взятке. По версии следствия, он намеревался обеспечить бизнесмена электричеством, игнорируя родное предприятие.

Как сообщили 15 марта в пресс-службе Следственного комитета, начальник Приморского эксплуатационного района «Ленсвета» накануне был задержан полицией возле одного из домов по проспекту Авиаконструкторов. Следователи считают, что там он встречался с индивидуальным предпринимателем, от которого получил 59 тысяч рублей. Предполагается, что в такую точную сумму он оценил подключение торгового объекта к электросетям, а нерабочее место встречи объясняется отсутствием договора с предприятием.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – говорится в сообщении.

Как указано на сайте «Ленсвета», в должности начальника Приморского эксплуатационного района, в зону обслуживания которого входят Приморский и Петроградский районы, трудится Сергей Николаевич Мовила. На предприятии «Фонтанке» подтвердили, что Сергей Мовила задержан, но кому он мог обещать свои услуги – не в курсе.