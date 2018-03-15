Министр обороны Великобритании: России стоит "уйти и заткнуться"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России стоит «уйти и заткнуться».

Как пишет BBC, свое заявление чиновник сделал 15 марта, когда объявил о планах по созданию нового «оборонного центра» по борьбе с химическим оружием. В строительство комплекса в Портон Дауне собираются вложить 48 млн фунтов. Уильямсон напомнил, что благодаря работе ученых в лаборатории Уилтшира удалось установить, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. По словам министра обороны Великобритании, «нет никаких сомнений в том, что атака шла из России». «То, что Россия сделала в Солбсери, — это, безусловно, жестоко и возмутительно. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», – подытожил Уильямсон.