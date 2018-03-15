В Петербурге обсудили вопросы трудовой миграции

2 марта состоялся круглый стол по вопросам трудовой миграции в рамках II Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. Соорганизаторами круглого стола выступили СПбГУ и Единый центр документов.

В своем выступлении Д.С. Кострыкин, исполнительный директор ЕЦД, рассказал об эффективности организации оказания услуг по подготовке документов для оформления патента в Едином миграционном центре Санкт-Петербурга.

Оказание услуг на комплексной основе и по принципу одного окна в Едином миграционном центре, работающем на базе ЕЦД, позволяет ускорить процесс подготовки документов для иностранных граждан и исключить возможность мошенничества со стороны недобросовестных посредников, а также подлога документов или прохождения медицинского освидетельствования и тестирования другими лицами. Разрозненность организаций, оказывающих услуги иностранным гражданам, могла бы способствовать росту подобных рисков.

Л.В. Бурдова, заместитель исполнительного директора ЕЦД по правовым вопросам, обратила внимание, что введение единой базы, а также формы полиса ДМС трудовых мигрантов позволило бы снизить количество подделок.

Часто иностранные граждане сталкиваются с проблемой транслитерации имени и фамилии на русский язык при переводе официальных документов с таджикского и узбекского языков.

Предложенные решения:

унификация МВД России правил транслитерации, как это сделано, например, в случае с загранпаспортами для граждан РФ;

информирование иностранных граждан о правилах транслитерации путем размещения стендов в пунктах пропуска через границу.

П.В. Стрижков, главный врач Единого медицинского центра, рассказал о важности создания медицинских центров, ориентированных на иностранных граждан. На примере Единого медицинского центра можно судить, что подобные учреждения являются залогом санитарно-эпидемиологического благополучия и, как следствие, отсутствия социальной напряженности среди местного населения.

Опыт Единого миграционного центра уже переняли в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Необходимо развивать это направление и открыто взаимодействовать на частном и государственном уровне, анализируя проблемы и сложности, с которыми сталкиваются как организации, оказывающие услуги для иностранных граждан, так и сами мигранты, приезжающие в Россию с желанием работать.