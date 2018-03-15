Москва и Киев заверили Еврокомиссию в бесперебойности поставок газа из России

Еврокомиссия получила заверения «Газпрома» и «Нафтогаза» о бесперебойном транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, пишет 15 марта Reuters. По его словам, вопрос транзита газа через Украину для Европейского союза является ключевым. В конце 2019-го истекает официальный контракт на поставку и транзит российского голубого топлива через Украину. Отметим, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что рисков при транзите нет, если Киев не будет несанкционированно отбирать российский газ.

Марош Шефчович уточнил, что уже на следующей неделе он планирует встретиться с руководством украинского «Нафтогаза», а также назначить переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.