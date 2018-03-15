Москва и Киев заверили Еврокомиссию в бесперебойности поставок газа из России
Еврокомиссия получила заверения «Газпрома» и «Нафтогаза» о бесперебойном транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, пишет 15 марта Reuters. По его словам, вопрос транзита газа через Украину для Европейского союза является ключевым. В конце 2019-го истекает официальный контракт на поставку и транзит российского голубого топлива через Украину. Отметим, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что рисков при транзите нет, если Киев не будет несанкционированно отбирать российский газ.
Марош Шефчович уточнил, что уже на следующей неделе он планирует встретиться с руководством украинского «Нафтогаза», а также назначить переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.
Справка:
Напомним, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. За вычетом долга украинской компании Россия осталась должна 2,56 миллиарда долларов. С 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести в стране режим экономии и экстренно закупать более дорогой газ в Европе, а действия российской компании расценивает как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал его некорректным и предвзятым, объяснив этим разрыв с «Нафтогазом». «Фонтанка» подробно писала о сложившейся ситуации.