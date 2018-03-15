Как связать аэроэкспресс и Южный

«Фонтанке» показали, как можно было бы связать линию аэроэкспресса с городом-спутником Южный. Картинку предоставил человек, назвавший себя автором идеи, Иван Вергазов, эксперт в области транспорта городских агломераций. Напомним, на днях о том, что аэроэкспресс можно продлить до Южного, заявил на выставке MIPIM в Каннах вице-губернатор Игорь Албин. Чем очень удивил специалистов.

По словам Вергазова, около полутора лет назад он консультировал представителей инвестора — УК «Старт Девелопмент» – относительно перспектив транспортной связи будущего жилого района с Петербургом. И в том числе прорабатывал вопрос о связующем маршруте между Южным и ближайшей станцией метро "Купчино" с использованием путей аэроэкспресса. Как поясняет Вергазов, дело не пошло дальше предварительных прикидок и идей, однако картинки сохранились.

Синим цветом на изображении показана существующая в Генплане линия аэроэкспресса, красным — тот маршрут, который мог иметь в виду вице-губернатор Игорь Албин. Эта линия, правда, аэроэкспрессом не является, но действительно связана с его трассой. «Нужно построить, грубо говоря, небольшую перемычку, по которой с ветки аэроэкспресса съезжать на существующую железную дорогу в сторону Гатчины, – объясняет Вергазов. – Связующий кусочек между линией, по которой будет ходить аэроэкспресс и железной дорогой. Аэроэкспресс будет ходить с интервалами порядка 20 минут. Значит, вполне есть время, чтобы запускать движение по кусочку его трассы других поездов, хоть в Южный, хоть дальше в Гатчину и Лугу. То есть речь не идет о продлении линии аэроэкспресса дальше, речь идет о другом, самостоятельном направлении, которое можно к аэроэкспрессу присоединить. Вдоль Шушар и Купчино, с конечной остановкой в Купчино, где есть метро. Какие там будут электрички, будет ли это государственно-частное партнерство, или просто пригородная компания возьмется обслуживать — это на данном этапе неизвестно. Затраты мы не считали».

Другой проект связи с Южным, который обсуждается — скоростной трамвай — по словам Вергазова, был бы нерентабелен при существующем железнодорожном сообщении, так как из Петербурга в Южный шел бы очень долго. Он возможен лишь как способ передвижения внутри будущего города-спутника. «Все города-спутники — посмотрите Москву — это, конечно, электрички, – считает эксперт. – А вопрос, со всеми остановками или не со всеми — это уже частности, на данном этапе не имеющие значения».