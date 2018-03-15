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16.03.2018 15:52

Подарок батюшке. Православно и очень дорого

Часы с византийским крестом за миллион, жезл из серебра за 200 тысяч, иконки на приборную панель с позолотой, кольцо «Покаяние», церковная монополия. «Фонтанка» накануне Пасхи изучила петербургский рынок дорогих православных подарков.
Подарок батюшке. Православно и очень дорого
коллаж "Фонтанки"

На церковные праздники, главный из которых, Пасха, приходится в этом году на 8 апреля, у православных принято дарить подарки близким людям и священнослужителям. Правильный выбор помогут сделать специализированные магазины с аксессуарами, цена на которые достигает сотен тысяч рублей. Производители крестов, икон, часов, одежды и мебели тесно сотрудничают с РПЦ и щедро жертвуют деньги церковным организациям.

Запрос в Яндексе «что подарить батюшке» выдает 19 млн результатов. В стране со стремительно набирающими силу скрепами этой теме посвящены сотни страниц профильных форумов. В обсуждениях, как правило, звучат два вопроса: когда дарить и что дарить? С первым всё понятно: с дарами рекомендуют приходить в крупные церковные праздники.

Что именно преподносить — вопрос более деликатный, особенно в ситуации, как пишут верующие в интернете, «когда у батюшки уже есть всё». В ответ обычно цитируют текст, подписанный протоиереем Максимом Козловым (хотя оригинал его высказывания найти не удалось), где не рекомендуется дарить священникам, как и врачам, цветы, конфеты и  алкоголь. Дар, как следует из материала, должен быть сделан не для галочки, не просто так, а пригодиться батюшке для его служения богу или его увлечений, о которых знают прихожане.

Впрочем, подарки верующие могут делать и просто друг другу. Как говорят продавцы, люди все чаще стали выбирать дары со смыслом и мода на православие перешла со знаков зодиака, которые были популярны раньше.

От часов до «шлемофона»

В официальном интернет-магазине Невской лавры есть целый раздел «Православные подарки», где кроме крестов, ложек и икон встречаются настоящие образцы православной роскоши. Наверное, подарить такое можно и на Пасху, но чаще дорогие подарки вручаются на значимые даты. Например, в связи поставлением в епископы или на день ангела.

На вершине подарочной пирамиды — часы «Византийский крест» за 1,2 млн рублей. Ничего дороже из православных подарков в открытой розничной продаже в Петербурге найти «Фонтанке» не удалось.

скриншот с сайта neva-lavra.ru

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«В часах «Византийский крест» каждая деталь привносит новый смысл, новое значение и, словно маленький кирпичик, участвует в созидании единого прекрасного здания – нашего православного русского понимания того, что такое время», – говорится в описании.

Очевидно, что время в РПЦ стоит дорого – корпус часов выполнен из золота 750 пробы, циферблат – из серебра 925 пробы. В обрамлении вставок на корпусе — на церковнославянском языке написаны по кругу слова из Евангелия от Луки. А на крышке корпуса еще одна церковная молитва, связанная с литургическим временем. Такие не стыдно презентовать и митрополиту.

Для тех, у кого таких денег нет — есть вариант в десять раз дешевле. За 120 тысяч предлагаются часы «Дивный сад», также выполненные из золота и серебра, на обороте которых написаны слова царя Давида: «Чашу спасения прииму, имя Господне призову».

скриншот с сайта neva-lavra.ru

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Если больших денег нет, а подарок купить хочется, то в магазине Невской лавры можно купить пасхальные яйца из серебра с позолотой (3-5 тысяч) или, например, иконки в автомобиль за 13 тысяч из того же металла. Такие хорошо будут смотреться в салоне машины премиальной марки.  

Подарок батюшке. Православно и очень дорого

Для прогрессивных верующих предлагается церковная настольная игра – православная версия «монополии» под названием «Монастыри». При скромной цене чуть менее 4 тысяч её сюжет обещает перенести в русское Средневековье. И дать почувствовать себя монахом, противостоять «кочевникам, язычникам, лихим людям, голоду и стуже». Хороший вариант вспомнить, с чего начиналось православие на Руси.

скриншот с сайта neva-lavra.ru

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В «мастерских Юрия Федорова» можно купить перстень-ключ «Покаяние» от 10 тысяч рублей. И добавить к нему портрет патриарха Кирилла в багете (около 7 тысяч в магазине «Софрино»)

скриншот с сайта ruicon.ru

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В петербургском «филиале» церковного магазина «Софрино» у Лавры можно и приодеть батюшку к празднику. Например, подарить ему дорогую митру, головной убор, прозванный в народе «шлемофоном». Цена эксклюзивного аксессуара ручной работы может достигать 145 тысяч за вариант из натурального немецкого бархата.

скриншот с сайта sofrino.ru

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«Доступны к исполнению все размеры. По Вашему желанию мы можем поменять иконы на митре, убрать или поставить крест», – гарантируется в описании.

Ещё можно подарить дорогое церковное облачение, цена которого за изделия из натурального шелка может достигать 140-200 тысяч. Или посох или жезл. В номенклатуре магазина они идут как духи Chanel – под номерами — посох №12, жезл №6 и так далее. Самый дорогой из серебра будет стоить больше 190 тысяч.

Кстати, любовь рядовых священнослужителей к дорогим аксессуарам уже критиковал два года назад патриарх Кирилл, который запретил настоятелям монастырей щеголять с золочёными и украшенными драгоценностями жезлами. Но, как отметил в разговоре с «Фонтанкой» дьякон Андрей Кураев, это был не более, чем PR патриарха и всё осталось по-прежнему.

Не все православные подарки ориентированы на священнослужителей. Чаще их покупатели это обеспеченные верующие, рассказала «Фонтанке» творческий директор компании «Акимов» (производителя часов за 1,2 млн) Оксана Губарева.

– У нас существует бизнес-класс достаточно обеспеченных людей, которые поддерживают РПЦ, которые сами по себе эти традиции чтут. Это предприниматели, у которых реальный сектор (машины, металл) и реальный бизнес. Они патриотически настроены, занимаются развитием России, всего такого и у них естественным образом возникают пристрастия к изделиям такого рода.

Для них «Акимов» делает  кресты из драгметаллов по заказам, со сложными изображениями различных святых, подбирая их под конкретную семью, коллекционные часы и цепи на семью: отцу, сыну, невестке. Все делается по канонам и прайсу, соответствующему эксклюзивной работе. Так что часы за 1,2 млн рублей в магазине Невской Лавры — это скорее лишь выставочный образец, а не предел.

Бизнес с РПЦ

Производителей дорогих («ширпотреб» в расчет не берем) православных подарков в Петербурге, около десятка. Крупнейшие из них это компании «Акимов», «Завет» и «Елизавета», «Мастерские Юрия Федорова».

«Акимов» работает уже больше 20 лет. Как рассказывал её владелец, художник и ювелир Сергей Акимов в интервью МК в 2015 году, его дело благословил епископ Назарий, наместник Александро-Невской лавры, а также викарий — заместитель главы петербургской епархии. Он же дал благословение на выпуск часов за 1,2 млн рублей. Назарий также, если верить сайту компании,  является гарантом каноничности выпускаемых ею коллекций.

Продукция фирмы продается в главных петербургских соборах (Казанском и Исаакиевском) и монастырях (Александро-Невской лавре и Новодевичьем). В ответ компания перечисляет часть прибыли в церковные организации. Как говорится на сайте «Акимова», деньги идут на поддержку православного радио «Град Петров» Санкт-Петербургской епархии, Центра социальной адаптации детей-сирот при Никольском приходе в поселке Лебяжье, благотворительного фонда содействия и помощи отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями «Христолюбивое воинство». Кроме того, компания является постоянным спонсором ежегодного фестиваля духовной песни «Невские купола».

скриншот с сайта neva-lavra.ru

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В создании «Завета», который работает с 1991 года, поучаствовали Сергей Акимов и Юрий Федоров, а позднее занялись своими проектами. Как отмечается на сайте организации, её деятельность также тесно связана с РПЦ: судьбоносной стала встреча с Владыкой Пантелеимоном, митрополитом Красноярским и Ачинским — выпускником Ленинградской духовной семинарии. Возможно, что в связи с этим фирма имеет «бесценное дружеское расположение к компании многих храмов, монастырей, епархий по всей России».

Ювелирная мастерская «Елизавета» появилась в 2002 году по благословению протоиерея Вадима Буренина — настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Она, как говорится на сайте, является лидером Северо-Западного федерального округа по производству православной тематики и не скрывает, что делает пожертвования на «благоукрашение святынь Отечества нашего и труды на пользу Святой Православной Церкви и во славу Отечества». Владельцем компании является Леонид Филимонов, который вместе с Сергеем Акимовым входит в совет учредителей кластера петербургских ювелиров. Юрий Федоров начал работать с церковью ещё с 80-х годов, когда делал заказы митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (Мельникова).

скриншот с сайта sofrino.ru

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Партнер основателя компании «Завет» Евгения Журавлева рассказала «Фонтанке», что конкуренция на рынке православных подарков в Петербурге очень серьезная, особенно в низкой ценовой категории, куда ушли многие ювелирные компании после кризиса 2008 года. Недобросовестные компании часто копируют изделия друг друга, так как в этой области очень сложно зарегистрировать авторское право: изделия создаются по канонам «из веков» и достаточно сделать небольшое изменение, и оно уже может быть расценено как другая модель.

– Рынок достаточно сложный и закрытый. Особенно в Петербурге, в котором епархия играет очень значительную роль, – отметила Журавлева. – В церквях можно продавать только по разрешению епархии. Она сама закупает и распределят (товар) по церквям.

Обязательно ли для участия в этой закупке жертвовать средства «во Славу Отечества» или на развитие церковного радио, она отвечать не стала. Уточнив только, что всё это решается на уровне личной договоренности.

– Церковь иногда обращается с какими-то просьбами, или мы по собственному желанию помогаем — деньги есть, почему бы не помочь. Взаимодействие основывается на личных контактах, – подтвердила «Фонтанке» слова коллеги Оксана Губарева из «Акимова». Но добавила, что благотворительность ни в коем случае не обязательна.

Рады любому подарку

По словам главы отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Петербургской епархии Александра Пелина, на Пасху священнику, конечно, могут подарить не только куличи, но и иконы, но наиболее значительные подарки, как правило, делаются на день ангела.

– Совершается служба, высказываются пожелания, дарятся подарки. Совершенно не важно какие. Критерия нет. Это может быть и новое облачение или наградной крест. Иногда цена подарка не измеряется его какой-то эксклюзивностью или ценой, – сообщил «Фонтанке» Пелин. – Старая фотография, которая приводит к личному воспоминанию или простой детский рисунок, часто трогают душу гораздо глубже и сильнее.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


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