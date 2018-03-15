Франция поддержала обвинения России по делу Скрипаля
Франция назвала вмешательство Кремля единственным убедительным объяснением случившегося с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью. Об этом 15 марта сообщили в Елисейском дворце.
«Франция согласна с Соединенным Королевством в том, что другого правдоподобного объяснения нет, и вновь заявляет о своей солидарности с союзником», – цитирует «Рейтер» администрацию французского президента Эмманюэля Макрона.
Отмечается, что Соединенное Королевство с начала недели держит Париж в курсе расследования дела Скрипаля, подробно информируя обо всех свидетельствах и доказательствах, которые собраны британскими следователями. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что предоставлять России эти доказательства, как и доступ к делу, Великобритания отказалась. Таким образом, по мнению российских властей, расследование не соответствует конвенции о запрещении химоружия.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.