Франция поддержала обвинения России по делу Скрипаля

Франция назвала вмешательство Кремля единственным убедительным объяснением случившегося с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью. Об этом 15 марта сообщили в Елисейском дворце.

«Франция согласна с Соединенным Королевством в том, что другого правдоподобного объяснения нет, и вновь заявляет о своей солидарности с союзником», – цитирует «Рейтер» администрацию французского президента Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что Соединенное Королевство с начала недели держит Париж в курсе расследования дела Скрипаля, подробно информируя обо всех свидетельствах и доказательствах, которые собраны британскими следователями. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что предоставлять России эти доказательства, как и доступ к делу, Великобритания отказалась. Таким образом, по мнению российских властей, расследование не соответствует конвенции о запрещении химоружия.