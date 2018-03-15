Ученики школы на Дрезденской отравились успокоительным

Ученики 97 школы на Дрезденской улице в Выборгском районе Петербурга отравились сильнодействующим успокоительным, которое продается по рецепту. Семиклассница накормила сверстников феназепамом.

По информации «Фонтанки», именно это название услышали ученики от одноклассницы днем 15 марта. Это снотворное возможно купить только по рецепту врача. Где его взяла школьница, выясняют правоохранительные органы. По информации комитета по образованию Смольного, в больницу увезли еще троих школьников, таким образом, по состоянию на три часа дня, госпитализированы 17 человек.

На месте продолжают работу экстренные службы. Ранее очевидцы сообщали, что ученица уехала из школы в сопровождении полиции.