Памфилова рассказала о легальном «спецтранспорте» для электората
Избирателей из отдаленных районов на выборы будут возить автобусами, и это совершенно легальная практика, рассказала 15 марта председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что этим мерам было посвящено отдельное заседание, которое на днях состоялось в ЦИК. И нацелены они как раз на борьбу с «незаконным подвозом» голосующих на участки.
Автобусы приедут в отдаленные поселки «с не очень хорошим сообщением», пояснила Памфилова. Запрашивать о выделении спецтранспорта будут участковые избирательные комиссии. Власти на местах должны будут изыскать автобусы, а УИКи — известить граждан об их наличии. Причем автобусы должны будут курсировать от поселка до избирательного участка несколько раз в день, «в любую погоду».
Агитации в автобусах быть не должно, подчеркнула Памфилова; кроме того, желательно, чтобы электорат сопровождали наблюдатели.
Справка:
Выборы президента пройдут 18 марта. ЦИК допустила восьмерых кандидатов: Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива», Владимира Жириновского от ЛДПР, Григория Явлинского от «Яблока», Павла Грудинина от КПРФ, Максима Сурайкина от «Коммунистов России», Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз», Бориса Титова от «Партии роста» и самовыдвиженца Владимира Путина.