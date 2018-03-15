Памфилова рассказала о легальном «спецтранспорте» для электората

Избирателей из отдаленных районов на выборы будут возить автобусами, и это совершенно легальная практика, рассказала 15 марта председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что этим мерам было посвящено отдельное заседание, которое на днях состоялось в ЦИК. И нацелены они как раз на борьбу с «незаконным подвозом» голосующих на участки.

Автобусы приедут в отдаленные поселки «с не очень хорошим сообщением», пояснила Памфилова. Запрашивать о выделении спецтранспорта будут участковые избирательные комиссии. Власти на местах должны будут изыскать автобусы, а УИКи — известить граждан об их наличии. Причем автобусы должны будут курсировать от поселка до избирательного участка несколько раз в день, «в любую погоду».

Агитации в автобусах быть не должно, подчеркнула Памфилова; кроме того, желательно, чтобы электорат сопровождали наблюдатели.