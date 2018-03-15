Водоканал «выключил» фонтан на Испытателей

Фонтан холодной воды в Приморском районе Петербурга 15 марта бил около часа. Причиной стал неисправный пожарный гидрант.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, сообщение об аварии у дома 31 по проспекту Испытателей поступило в 13:03, через 20 минут бригада была на месте. Выяснилось, что течь образовалась на пожарном гидранте, установленном на сети диаметром 300 мм. Водоснабжение абонентов не прекращали, в 13:50 дефект локализовали, а вода ушла в канализацию.

Фото последствий аварии прислали ранее читатели «Фонтанки». Столб холодной воды бил на высоту 12-этажного дома.