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15.03.2018 14:46

Водоканал «выключил» фонтан на Испытателей

Фонтан холодной воды в Приморском районе Петербурга 15 марта бил около часа. Причиной стал неисправный пожарный гидрант.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, сообщение об аварии у дома 31 по проспекту Испытателей поступило в 13:03, через 20 минут бригада была на месте. Выяснилось, что течь образовалась на пожарном гидранте, установленном на сети диаметром 300 мм. Водоснабжение абонентов не прекращали, в 13:50 дефект локализовали, а вода ушла в канализацию.

Фото последствий аварии прислали ранее читатели «Фонтанки». Столб холодной воды бил на высоту 12-этажного дома.


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Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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