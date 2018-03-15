Пулково откроет бесплатную парковку к середине мая

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», эксплуатирующая аэропорт Пулково, планирует открыть перехватывающую парковку к середине мая. Стоянка в течение первых 3 часов на ней будет бесплатной, рассказал на пресс-брифинге директор «ВВСС» Владимир Якушев.

Договор о выделении участка со Смольным уже подписан. Компания готовится к проектированию стоянки.

«Цель — успеть до середины мая открыть хотя бы первый этап этой парковки, чтобы можно было ее использовать для экономического форума и в целом для лета», – рассказал Якушев.

Ранее компания сообщала, что парковка появится на участке 1,3 га на Пулковском шоссе.