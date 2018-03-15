Ученики школы на Дрезденской отравились таблетками, которые принесла семиклассница

Ученики петербургской школы №97 на Дрезденской улице отравились таблетками, которые принесла семиклассница. Именно она и угостила ими подростков, сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Смольного 15 марта.

По предварительной информации, в результате происшествия были госпитализированы более 14 школьников. Это ученики 7-го и 8-го классов. По словам очевидцев, некоторых детей из здания выносили на руках, а девочку вывела полиция.

Выясняется, что за вещество было в таблетках и откуда они взялись у школьницы. В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что препарат изъят и направлен на экспертизу.