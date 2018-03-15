Последний рабочий день перед выборами Путин проведет в Петербурге

В пятницу, 16 марта, в последний рабочий день перед выборами и как раз накануне «дня тишины» глава государства Владимир Путин «будет работать в Санкт-Петербурге».

Как передает корреспондент «Газеты.ру», об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам дополнительно. Темой завтрашнего дня станет здравоохранение», – сказал Песков. Он не уточнил, стоит ли в таком случае ожидать визитов президента в больницы и медучреждения, или Путин будет обсуждать проблемы медицины в каком-то другом формате.