Владимир Путин о переезде в Петербург Верховного суда: Если судебная власть будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что Верховный суд переедет в Петербург вслед за Конституционным. Об этом он рассказал во второй части документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова, опубликованной в Сети 15 марта.

«Вопрос статусный, но, тем не менее, тоже важный. Петербург называют второй столицей. Но столичных функций-то нет, это просто слова. Я инициировал переезд сюда Конституционного суда. Думаю, что переедет сюда и Верховный суд России», — заявил президент. Он уточнил, что если «судебная власть будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет».

Напомним, «Фонтанка» писала, что переезд Верховного суда в Петербург откладывается. Управление делами президента перераспределило график финансирования госконтракта на строительство объектов судебного квартала. В результате окончание стройки откладывается на период после 2020 года.