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15.03.2018 14:29

СКА против «бей-беги» из Ярославля

Примитивный хоккей, вратарь-сухарь и особые отношения с Петербургом – «Фонтанка» рассказывает о том, с кем СКА уже в эти выходные сразится за выход в финал Западной конференции.
СКА против «бей-беги» из Ярославля
Александр Николаев/Интерпресс

В сезоне 2017/18 только зарплатный бюджет ярославского «Локомотива» перевалил за миллиард рублей (1,2 млрд), но в нынешние времена такая куча денег не гарантирует даже места в финале Западной конференции КХЛ. У СКА все равно в два с лишним раза больше – 2,5 млрд.

Тем не менее этого хватило, чтобы занять четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и даже один раз обыграть ЦСКА, чьи финансовые возможности почти такие же огромные, как у базового клуба олимпийской сборной из Петербурга (2,2 млрд рублей). Общая статистика ярославцев в регулярке: 35 побед, 21 поражение (в том числе дважды от СКА), 148 заброшенных шайб, 129 пропущенных.

В первом раунде плей-офф «Локомотиву» выпало сразиться с нижегородским «Торпедо». Главным сюжетом этой серии стало противостояние главных тренеров – Дмитрия Квартальнова и его бывшего многолетнего помощника Петериса Скудры соответственно. Борьбы не получилось: учитель вынес ученика без шансов, со счетом 4-0 по матчам. Скудре должно быть обидно вдвойне, потому что, судя по всему, эта неудача будет стоить ему поста главного тренера «Торпедо».

Кто такой Квартальнов

Воспитанник воскресенского хоккея. Серебряный (1989) и бронзовый (1990) призер чемпионатов СССР в составе родного «Химика». В 1990 году стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, набрав 53 очка (25+28) в 46 матчах. В составе сборной СССР стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призёром 1991 года.

После бронзового успеха на мировом первенстве отправился покорять НХЛ, но не пошло: тренер «Бостона» Брайан Саттер говорил тогда, что Квартальнов не вписался в канадский стиль игры. Вернулся в Европу, где успел сыграть в чемпионатах Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии. В начале XXI века, когда в отечественном хоккее начался бурный рост зарплат, перешел в казанский «Ак Барс». Игровую карьеру закончил в 2007, в 2009 стал тренером «Северстали». Всего полгода ему понадобилось, чтобы дорасти до главного тренера. Еще работая в Череповце, стал фигурантом, возможно, самой странной отставки в истории КХЛ – руководство в клубе рассталось с Квартальновым всего за день до старта плей-офф.

Возглавив после этого еще более скромную «Сибирь», дважды выводил ее в плей-офф. В 2014 подал в отставку. Официальная причина – по семейным обстоятельствам. Спустя всего пять дней возглавил ЦСКА, уже тогда споривший со СКА за звание самого богатого клуба КХЛ. С московскими армейцами трижды выиграл Кубок континента, вручаемый за победу в регулярном чемпионате, но до главного приза – Кубка Гагарина – так и не добрался. Один из соавторов фееричного камбэка СКА в полуфинале Кубка Гагарина – 2015, когда петербуржцы впервые в истории лиги сумели отыграться в серии со счета 0-3 и пройти в следующий раунд.

Но своего поста лишился только в 2017, когда не смог выйти даже в финал Западной конференции. В том же году возглавил «Локомотив».

Квартальнова часто критикуют за примитивный хоккей по типу «бей-беги». Считается, что этого, вместе с железной дисциплиной, которую проповедует воспитанник воскресенского хоккея, хватает для результата в небогатых клубах без ярких игроков (отсюда и успехи «Северстали» и «Сибири»), но недостаточно для таких команд, как ЦСКА и, есть такое мнение, даже «Локомотива».

«Очень тяжело идет серия («Локомотив» – «Торпедо». – Прим. ред.) – один гол за период, постоянная борьба, стыки, забросы и пробросы. Тренер Дмитрий Квартальнов, нет сомнений, дает результат, но сначала он упростил игру ЦСКА. А теперь продолжает свое дело в другом традиционно игровом клубе – «Локомотиве», – как-то по ходу противостояния «Локомотива» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф высказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.

Главные звезды

В «Локомотиве» Квартальнова, как и в большинстве его предыдущих команд, ярко выраженных лидеров считай что нет. Главная звезда здесь – сам Квартальнов. В Ярославле довольно высокий по своему качеству, ровный подбор игроков. Много собственной талантливой молодежи. Выделить можно разве вратаря Алексея Мурыгина, который закрывает последний рубеж в Ярославле уже третий год подряд. Ему принадлежат рекорды лиги по числу сухих матчей – 13, а также по продолжительности сухой серии – 302 минуты 11 секунд.

В этом сезоне он сыграл на 10 матчей меньше своего напарника Александра Судницина, но в первом раунде плей-офф именно Мурыгин надежно отыграл все четыре матча.

Возможно лучший универсальный защитник КХЛ тоже играет в «Локомотиве». Швед Стаффан Кронвалль в свои 35 лет надежен на своей половине поля и крайне опасен на чужой. Может запустить шайбу пушечным снарядом от синей линии прямо в девятку, а может обвести и забить с кистей. И все это без вреда для собственных ворот. Уникальный хоккеист.

Особые отношения с Петербургом

Когда-то, еще до всех этих разборок СКА и ЦСКА, «Локомотив» по праву считался грандом российского хоккея. И хотя последнее чемпионство с ним случилось в далеком 2003 году (а всего их три, еще было в 1997 и 2002), ярославцы еще долго ходили в числе претендентов на титул, но в финалах играли с тех пор только дважды (в 2008 и 2009), и оба раза проиграли. Бессменное покровительство РЖД ни разу не позволило хоккеистам команды усомниться в регулярности походов к клубной кассе.

Но главный капитал «Локомотива» – его хоккейная школа – остался в полном порядке. Во много благодаря ей «железнодорожникам» удалось не развалиться после авиакатастрофы в 2011 году, в которой погибла вся команда. К сожалению, тенденции КХЛ последних лет, когда конкурировать со СКА и ЦСКА уже невозможно не только из-за денег, но и из-за админресурса, не позволяют конвертировать столь огромный потенциал в победы.

Так, например, очень странным выглядел переход в СКА летом 2017-го 21-летнего защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова. Игрок изначально собирался уезжать в НХЛ, где имел предложение из «Коламбуса», но вместо этого переехал в Петербург. В принципе, ничего особенного – СКА и раньше забирал лидеров далеко не у самых бедных команд. Но то, как именно был представлен переход Гаврикова, было чем-то новым.

Пресс-службы «Локомотива» и СКА почти одновременно опубликовали пресс-релизы по этому поводу – один другого краше.

«Интерес, проявленный к воспитаннику хоккейного клуба «Локомотив», и внушительный размер полученной за него компенсации говорят о том, что наш клуб развивается в правильном направлении, а стратегия по масштабному привлечению к играм за основной состав собственных воспитанников в будущем будет продолжена», – говорилось на сайте «Локомотива».

«Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр», – добавляла красок в эту историю пресс-служба СКА.

Ярославль действительно получил за Гаврикова хорошую компенсацию (около 115 млн рублей – почти 10 процентов от своего бюджета), но ярославские болельщики до сих пор не могут отделаться от ощущения, что клуб их предал. 

Расписание матчей

Матчи СКА – «Локомотив» пройдут 16 и 17 марта в Петербурге, 19 и 20 – в Ярославле. При необходимости дополнительные матчи состоятся 22 (Петербург), 24 (Ярославль) и 26 марта (Петербург).

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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