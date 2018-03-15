Институт Финляндии в Санкт-Петербурге сменил руководителя

Новым директором Института Финляндии станет искусствовед и бывший специалист по вопросам культуры финского Генерального консульства Сани Контула-Вебб. К своим рабочим обязанностям она приступит уже в марте. Об этом сообщается на сайте Института.

Сани Контула-Вебб много лет работала в Генеральном консульстве в Петербурге. Она успела поработать и в Нью-Йорке, где ознакомилась с деятельностью некоммерческих организаций.

Кроме того, Сани Контула-Вебб попала в объектив российских СМИ после того, как ей удалось обнаружить в Рыбинске портрет племянников Александра III, принадлежащий кисти одного из самых известных финских художников Альберта Эдельфельта.

Фото: instituutit.fi