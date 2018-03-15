В 97-й школе на Дрезденской массовое отравление детей

Трое учеников госпитализированы из школы в Выборгском районе Петербурга – по предварительной информации, с пищевым отравлением, еще как минимум десять нуждаются в медицинской помощи.

Как стало известно «Фонтанке», отравившиеся — ученики 7-го и 8-го классов 97-й школы на Дрезденской улице. На плохое самочувствие жалуются больше десяти детей, минимум троих увезла скорая помощь. Очевидцы сообщают, что из здания их выносили на руках. У тех детей, которых не повезли в больницу, — рвота. Некоторые очевидцы называют в качестве версии то, что «школьники объелись таблеток».