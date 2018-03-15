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15.03.2018 13:38

СМИ: Антироссийские меры Британии могут стоить экспортерам РФ $4 миллиарда

Россия может потерять больше четырех миллиардов рублей, если Британия воплотит в жизнь свои угрозы и найдет альтернативный источник поставок топлива. Об этом 15 марта сообщает Bloomberg. 

Как пишет издание со ссылкой на Минэкономразвития РФ, стоимость сырьевых поставок в Великобританию в прошлом году составила порядка 4,5 миллиардов долларов. При этом на экспорт нефти пришлось 664 миллиона, а на трубопроводный газ — 2, 85 млрд долларов. 

Возможность отказа от российского газа Лондон изучает в качестве наказания для России после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Великобритания уверена, что за случившимся стоит Москва. Поиск альтернативных источников «уменьшит влияние, которое Россия оказывает посредством энергетических рынков», считает премьер-министр Тереза Мэй. 

Напомним, накануне официальный Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом под названием «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему, называя заявления Британии «сумасшедшими» и анонсируя ответные меры.

Справка:

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.


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