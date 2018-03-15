СМИ: Антироссийские меры Британии могут стоить экспортерам РФ $4 миллиарда

Россия может потерять больше четырех миллиардов рублей, если Британия воплотит в жизнь свои угрозы и найдет альтернативный источник поставок топлива. Об этом 15 марта сообщает Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на Минэкономразвития РФ, стоимость сырьевых поставок в Великобританию в прошлом году составила порядка 4,5 миллиардов долларов. При этом на экспорт нефти пришлось 664 миллиона, а на трубопроводный газ — 2, 85 млрд долларов.

Возможность отказа от российского газа Лондон изучает в качестве наказания для России после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Великобритания уверена, что за случившимся стоит Москва. Поиск альтернативных источников «уменьшит влияние, которое Россия оказывает посредством энергетических рынков», считает премьер-министр Тереза Мэй.

Напомним, накануне официальный Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом под названием «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему, называя заявления Британии «сумасшедшими» и анонсируя ответные меры.