СМИ: Антироссийские меры Британии могут стоить экспортерам РФ $4 миллиарда
Россия может потерять больше четырех миллиардов рублей, если Британия воплотит в жизнь свои угрозы и найдет альтернативный источник поставок топлива. Об этом 15 марта сообщает Bloomberg.
Как пишет издание со ссылкой на Минэкономразвития РФ, стоимость сырьевых поставок в Великобританию в прошлом году составила порядка 4,5 миллиардов долларов. При этом на экспорт нефти пришлось 664 миллиона, а на трубопроводный газ — 2, 85 млрд долларов.
Возможность отказа от российского газа Лондон изучает в качестве наказания для России после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Великобритания уверена, что за случившимся стоит Москва. Поиск альтернативных источников «уменьшит влияние, которое Россия оказывает посредством энергетических рынков», считает премьер-министр Тереза Мэй.
Напомним, накануне официальный Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом под названием «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему, называя заявления Британии «сумасшедшими» и анонсируя ответные меры.
Справка:
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.