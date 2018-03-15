Надежду Савченко обвиняют в попытке взорвать Раду, она рассказывает о снайперах «от Парубия»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала совершить теракт в Верховной раде.

Об этом 15 марта сообщает «Украинская правда». «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», – сказал Луценко. Он уточнил, что уже сегодня прокуратура собирается внести представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте.

Почти одновременно с этими заявлениями, Надежда Савченко давала пресс-конференцию, в ходе которой рассказала, что у протестующих на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста. «Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», – подчеркнула она.