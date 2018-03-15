Путин признался, что единолично принял решение о штурме центра на Дубровке

Решение о штурме московского театрального центра на Дубровке, где в 2002 году группа Мовсара Бараева захватила в заложники 916 зрителей мюзикла «Норд-Ост», президент Владимир Путин принимал единолично. Об этом он рассказал во второй части документального фильма «Путин» Андрея Кондрашова, опубликованной в Сети 15 марта.

По словам Путина, он принял это решение после того, как «поступила информация» о том, что террористы якобы собирались повезти заложников в автобусе на Красную площадь и там их показательно расстреливать, бросая на мостовую трупы. «С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», – заявил президент.

Николай Патрушев в фильме вспоминает, что несколько дней после захвата спецслужбы искали способ осуществить штурм так, «чтобы никто не пострадал», для чего обратились к ученым, которые якобы экспериментировали с газом. «Мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили», – говорит Патрушев. Газ, как говорит за кадром Кондрашов, содержал компоненты, которые используются для анестезии. Однако перед штурмом Путину сообщили, что газ, уже запущенный в зал, почему-то не работает. «На мой вопрос, почему не работает, ответил (директор ФСБ. – Прим. ред.): «Мы не знаем, может быть, там какой-то сквозняк его уносит», – пояснил Путин.

А наутро, по его словам, террористы уже должны были вывозить заложников на Красную площадь — таким образом, ждать было нельзя.

«Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут". И я ему сказал: "Начинайте"», – говорит Путин. После этого, по его словам, он отправился в одну из кремлевских часовен и молился там.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев после штурма утверждал, что штурм был начат, так как группа заложников пыталась сбежать. В итоге спецоперации все террористы были ликвидированы, погибли 130 заложников. В СМИ писали о том, что многие из них все же пострадали от газа, который в зал запустили спецслужбы. Эксперты сообщали о том, что газ был изготовлен на основе мощного опиоидного анальгетика фентанила. Основной причиной смерти большого количества заложников официально называлось «обострение хронических болезней».