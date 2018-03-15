Более 10 финских священников были наказаны за венчание геев

Каждый четвертый священник Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, венчавший однополые пары, получил наказание. Об этом сообщает Yle.

Закон о гендерно нейтральном барке вступил в силу в Суоми в марте 2017 года, однако внутри финской церкви до сих пор нет четкой позиции по поводу венчания. Церковное собрание пришло к выводу, что священники могут венчать только разнополых партнеров, однако эта норма не был внесена в Закон о церкви.

Согласно опросу, около 100 священников готовы венчать геев, несмотря на возможное наказание. Более 10 служителей культа уже получили штраф или выговор.