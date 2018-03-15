Российские власти обещают в ближайшее время начать высылку британских дипломатов

Москва скоро обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет Russia Today, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать. «Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации», – уточнил он. По его словам, Владимир Путин выберет вариант, «наиболее соответствующий интересам страны».

Ранее об ответных мерах России на высылку Британией дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.