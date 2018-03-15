Российские власти обещают в ближайшее время начать высылку британских дипломатов
Москва скоро обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет Russia Today, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать. «Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации», – уточнил он. По его словам, Владимир Путин выберет вариант, «наиболее соответствующий интересам страны».
Ранее об ответных мерах России на высылку Британией дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявила и официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.