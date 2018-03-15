Британская полиция может проверить законность доходов российских олигархов в Лондоне

В Лондоне продолжается развитие политического скандала, связанного с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 15 марта заявил, что следствием ЧП может стать повышение внимания лондонской полиции к богатым россиянам — жителям английской столицы и владельцам недвижимости в Лондоне и не только.

По предположению Джонсона, беспокоиться следует «коррумпированным россиянам», которые своим благосостоянием якобы обязаны связям с президентом Владимиром Путиным, передает Рейтер. «Правоохранительные органы, полиция могут потребовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их (бенефициаров. — Прим. ред.) к ответственности за вопиющие случаи коррупции», – заявил Джонсон в эфире BBC, говоря об ответе Лондона на отравление бывшего российского двойного агента, а ныне гражданина Британии.

Сам Скрипаль, как и его дочь Юлия, гражданка России, сейчас находится в коме. Позитивных прогнозов врачи пока не озвучивают. 14 марта официальный Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом под названием «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему, называя заявления Британии «сумасшедшими», жалуясь на отказ англичан от какого-либо сотрудничества и обещая, в свою очередь, высылку британских дипломатов из России.