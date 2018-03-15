Британская полиция может проверить законность доходов российских олигархов в Лондоне
В Лондоне продолжается развитие политического скандала, связанного с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 15 марта заявил, что следствием ЧП может стать повышение внимания лондонской полиции к богатым россиянам — жителям английской столицы и владельцам недвижимости в Лондоне и не только.
По предположению Джонсона, беспокоиться следует «коррумпированным россиянам», которые своим благосостоянием якобы обязаны связям с президентом Владимиром Путиным, передает Рейтер. «Правоохранительные органы, полиция могут потребовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их (бенефициаров. — Прим. ред.) к ответственности за вопиющие случаи коррупции», – заявил Джонсон в эфире BBC, говоря об ответе Лондона на отравление бывшего российского двойного агента, а ныне гражданина Британии.
Сам Скрипаль, как и его дочь Юлия, гражданка России, сейчас находится в коме. Позитивных прогнозов врачи пока не озвучивают. 14 марта официальный Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом под названием «Новичок». Россия отрицает причастность к произошедшему, называя заявления Британии «сумасшедшими», жалуясь на отказ англичан от какого-либо сотрудничества и обещая, в свою очередь, высылку британских дипломатов из России.
Справка:
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.