Следователи рассказали, почему по взлетному полю в Якутске рассыпалось золото

Причиной инцидента с самолетом Ан-12 в Якутске, по предварительной информации, стала неправильная фиксация груза.

Об этом сообщает 15 марта Следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка происшествия. Напомним, сегодня утром у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете из аэропорта Якутска воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Самолет перевозил «концентрат, содержащий драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащий Чукотской горно-геологической компании», – сообщают следователи. Речь идет о золоте.

В результате драгоценный груз рассыпался по всему взлетному полю, его оцепила полиция. Пострадавших при инциденте нет — «створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств», – говорится в сообщении СК. Самолет благополучно вернулся в аэропорт Якутска Маган.