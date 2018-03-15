Весенняя коллекция-2018: как в Петербурге делают модное жилье

Этой весной начинается заселение одной из модных и продвинутых новостроек Петербурга – жилого комплекса Ultra City на Комендантском проспекте. Рассказываем о том, почему об этом доме уже говорят как о чем-то совершенно новом для Петербурга.

Кто последний за квартирой.

В день выхода очередной модели айфона посмотрите на многометровые очереди у магазинов: кто все эти люди? В основном, «продвинутая» молодежь, хипстеры. А если зайти в офис продаж строительной компании – кто покупает там квартиры? Если речь не идет об эконом-классе, то большинство покупателей – люди «за 25». Наверное, поэтому инновационные решения и высокотехнологичные «фишки» далеко не каждый застройщик решится внедрять.

Но пример «Северного города» показывает: покупатели жилья в Петербурге ценят и модные тренды, и технологичные опции. Еще и заселение не началось, а в первой очереди Ultra City осталось свободно только 7 квартир из 660. Разошлись как горячие пирожки. При этом в новом жилом комплексе «Северного города» нет каких-то заоблачных технологий из двадцать второго века. Скорее, он демонстрирует, какого уровня жилье можно создать, опираясь на модные тренды сегодняшнего дня, будь то современные веяния в архитектуре, ландшафтном дизайне или домашней «инженерии».

«Модный дом» – это не про одежду

Вот, например, дизайн: кто не любит вещи, которые выглядят стильно и современно? Неважно, что конкретно ты покупаешь: предметы одежды, собственную прическу или новый смартфон. С жильем то же самое. Для создания фасадов Ultra City «Северный город» использовал современные научные разработки, которые легли в основу концепции комфортной визуальной среды. Эту концепцию помогла создать одна из ведущих исследовательских компаний в сфере промышленного дизайна – Lumiknows. Кстати, Samsung, Renault и Philips тоже привлекали Lumiknows для создания своих дизайн-стратегий. Но над дизайном домов эксперты этого бюро задумались впервые. Получилось довольно необычно для Петербурга и очень современно. Ultra City – это дугообразные «подковы» и «башни», состоящие из нескольких цветовых ярусов: чем выше – тем светлее.

А если зайти внутрь зданий – там и вовсе почти хай-тек. В холлах входных групп – даже не окна, а целые стеклянные стены, блеск хромированных поверхностей, необычная фактура керамогранита с эффектом «металлических капель». Основной мотив цветовой гаммы – серый цвет, очень модный в интерьерном дизайне, и разные его оттенки. Яркие желтые и бордовые акценты – это уже игра контрастов. Но эстетика тут идет рука об руку с функциональностью: в этажных коридорах вкрапления бордового (керамическая мозаика) визуально разбивают пространство, переходя со стен на пол. А еще это и своеобразная навигация по этажу. В общем, торжество практичного и технократичного минимализма. Не обязательно быть хипстером, чтобы оценить.

Фото предоставлено компанией «Северный город»

У нас все свои.

Отдельная история – ландшафтный дизайн. Над ним работала росийско-берлинская студия «Мох». Но в случае Ultra City правильнее говорить не о «голом» дизайне, а вообще о принципах организации внутреннего общественного пространства жилого комплекса. Например, есть такой фразеологизм – «проходной двор». Но никто не хочет, чтобы его двор в реальности был таким – с круглосуточным доступом для любого постороннего. А вот если территория дома поднята на шестиметровый стилобат и огорожена по периметру, с камерами видеонаблюдения и калитками, которые открываются индивидуальным электронным ключом, – это уже совершенно другой, европейский уровень безопасности. Ты знаешь, что во дворе увидишь только знакомые лица, и не испытываешь лишних волнений, оставляя детей играть одних.

Еще одна европейская фишка, которую сегодня все чаще используют и наши застройщики – запрет на парковку машин во дворе. Действительно, что это за общественное пространство такое, в котором пешеходам и мамам с колясками приходится лавировать между автомобилей? На территорию Ultra City заехать можно только в исключительных случаях. Например, чтобы завезти мебель и стройматериалы – погрузка-разгрузка при этом должна занимать не более получаса. Либо если едет скорая или пожарные. Куда же девать собственное авто? Далеко ходить не надо: подземный паркинг – прямо под ногами, в стилобате. Из квартиры можно спуститься прямо на лифте – и не мокнуть под дождем, если на улице непогода.

ЗОЖ всегда в тренде.

Сравните эту картину с новостройками за КАДом, где слово «двор» – синоним «парковки». Вот еще одна игра контрастов. Двор современного европейского образца радует глаз не автомобилями, а лужайками, дорожками, куртинами, травами и кустарниками, хвойными и лиственными крупномерами. В идеале все организовано так, чтобы, например, любитель йоги мог выйти во двор и медитировать на свежем воздухе, глядя на эту красоту. В Ultra City условия для этого увлечения созданы: во дворе стоят деревянные настилы, специально для йоги.

Можно и более активным спортом заниматься: есть футбольная площадка, баскетбольные кольца. Есть рампа, рейл и трамплин для скейтбордистов – это сегодня тоже в моде. А можно и по старинке – взять ракетки и сыграть партию за столом для пинг-понга. Медитация и акробатические трюки – это, конечно, очень современно, но есть вещи, которые вне времени. Такие, как здоровый и активный образ жизни. Или искусство создавать красивые вещи – например, дома.

Справка о компании Группа RBI

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/