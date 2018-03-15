«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения
Волной вынесло стены нескольких квартир, начался пожар, более 80 человек были эвакуированы. Предположительно эпицентр взрыва находился в 105 квартире.
По сообщениям МЧС, на сегодня работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.
Идет обследование поврежденных конструкций здания и демонтаж аварийных стеновых панелей и стеклопакетов пострадавшего третьего подъезда. В поврежденных квартирах установлены специальные распорки для укрепления лестничных маршей. Начаты работы по разбору завалов и демонтажу бетонных фасадных плит. Вывезено более 84 м3 строительного мусора.
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