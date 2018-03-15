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15.03.2018 12:47

«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения

Вечером 13 марта в доме № 219 по Народного Ополчения взорвался, по официальной версии, бытовой газ. «Фонтанка» показывает, как это место выглядит сейчас.
«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения
"Фонтанка.ру"

Волной вынесло стены нескольких квартир, начался пожар, более 80 человек были эвакуированы. Предположительно эпицентр взрыва находился в 105 квартире. 

«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения

По сообщениям МЧС, на сегодня работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Идет обследование поврежденных конструкций здания и демонтаж аварийных стеновых панелей и стеклопакетов пострадавшего третьего подъезда. В поврежденных квартирах установлены специальные распорки для укрепления лестничных маршей. Начаты работы по разбору завалов и демонтажу бетонных фасадных плит. Вывезено более 84 м3 строительного мусора.

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