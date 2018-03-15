Петербуржцев обманули с квартирами на 22 миллиона

Полицейские Петербурга установили новых жертв помощницы по покупке недвижимости, которая с октября прошлого года проходит подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, в списке пострадавших семь человек, которые с 2010 по 2014 год приобретали квартиры в рамках программы по улучшению жилищных условий или хотели обзавестись жильем по заниженной стоимости. Сделки заключали на Богатырском проспекте в помещении на стройплощадке с женщиной 53 лет. Следователи считают, что клиентам она предлагала квадратные метры в стадии строительства, а одному из них обещала не только жилье, но и работу в офисе застройщика.

На желаемые квартиры покупатели передали более 22 миллионов, но оплата переезд не ускорила, и жилье они так и не получили. Возбуждено еще два дела по статье о мошенничестве. Подозреваемая с октября прошлого года находится под подпиской о невыезде.