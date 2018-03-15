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15.03.2018 12:28

Путин: Российская миссия полетит на Марс в 2019 году

Россия уже в 2019 году запустит на Марс свою миссию, рассказал президент Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин». Первую часть ленты опубликовали в Youtube 11 марта, вторую — 15-го.

Президент рассказал интервьюеру, что Россия планирует в ближайшие годы беспилотные, а затем пилотируемые пуски космических станций для исследования дальнего космоса. Речь идет о лунной программе и исследовании Марса. «Это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», – сказал Путин.

Лунная программа, по его словам, будет отличаться от советской: российские специалисты планируют высадки на полюса земного спутника. «Есть основания полагать, что там может быть вода», – заявил президент. По его словам, с Луны могут быть начаты «исследования других планет, далекого космоса».

Возможно, эти исследования Россия будет проводить совместно с Китаем. Напомним, 3 марта госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. «Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны», – официально сообщал Роскосмос.

Сведения о наличии воды на спутнике Земли недавно подтвердил новейший анализ данных дистанционного зондирования лунного грунта. В Институте космических исследований (Боулдер, Колорадо) заявили, что молекулы воды Н2О (так называемый гидрооксид ион ОН) широко распространены в лунных породах. Это открывает новые возможности для ее колонизации и опровергает теорию «сухой» Луны, говорили эксперты.


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