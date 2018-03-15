В Финляндии представили новый материнский пакет
Ведомство социального обеспечения Kela представило обновленный материнский пакет, стоимость которого в этом году выросла до 170 евро. В набор теперь входят 64 предмета для новорожденного и родителей. Большинство продуктов для набора сейчас производятся за пределами Европы, однако чиновники заверяют, что следят за качеством. В ближайшие годы линейка расширяться не будет, сообщает Kela.
В 2017-м один из символов Суоми отмечает свое 80-летие. Поэтому ведомство объявло конкурс на дизайн материнского пакета, в котором приняли участие 15 молодых дизайнеров.
Справка:
В Финляндии коробку с самыми полезными вещами для новорождённого и родителей нужно заказать не менее чем за два месяца до предполагаемых родов. Материнский пакет является бесплатной, гарантированной законом, государственной социальной помощью семьям. Вместо него семья может взять деньги – 170 евро, но, несмотря на это, большинство семей по-прежнему предпочитают материнский набор денежной сумме. Каждый год содержимое коробки и дизайн меняются.