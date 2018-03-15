В Финляндии представили новый материнский пакет

Ведомство социального обеспечения Kela представило обновленный материнский пакет, стоимость которого в этом году выросла до 170 евро. В набор теперь входят 64 предмета для новорожденного и родителей. Большинство продуктов для набора сейчас производятся за пределами Европы, однако чиновники заверяют, что следят за качеством. В ближайшие годы линейка расширяться не будет, сообщает Kela.

В 2017-м один из символов Суоми отмечает свое 80-летие. Поэтому ведомство объявло конкурс на дизайн материнского пакета, в котором приняли участие 15 молодых дизайнеров.

Фото: Kela