«Яблоко» требует от Верховного суда заставить телеканалы показать интервью с Явлинским

Глава предвыборного штаба Григория Явлинского Николай Рыбаков подал в Верховный суд административный иск о бездействии Центризбиркома. Как сообщает сайт партии «Яблоко», Рыбаков считает, что ЦИК не контролирует соблюдение принципа равенства при освещении деятельности кандидатов в президенты в СМИ.

В частности, как утверждают сторонники Явлинского, права других кандидатов были нарушены трансляцией послания президента Федеральному собранию на центральных телеканалах и публикацией его содержания в «Российской газете». Показ фильма Оливера Стоуна «Путин» на Первом канале, длившийся 3,5 часа, также нарушил права других кандидатов, полагает Рыбаков. Первый канал, ВГТРК и ТВЦ фигурируют в иске в качестве заинтересованных лиц.

Рыбаков призывает суд не только признать незаконным бездействие ЦИК РФ, но и обязать телеканалы выделить Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Путин.

Напомним, ранее в Центризбирком с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале обращались юристы штаба кандидата в президенты Ксении Собчак. В итоге ЦИК предложил Первому каналу отложить показ фильма «Путин» Оливера Стоуна до завершения президентских выборов. Последнюю часть четырехсерийной ленты в результате сняли с эфира.