Взгляд покупателя: каково жить в малоэтажном пригороде

Квартиры в малоэтажных комплексах Петербурга обходятся дороже пригородных многоэтажек, но иногда переплата имеет смысл. Горожанин Владимир Лаврухин рассказал, как он выбирал новый дом для семьи и насколько остался доволен.

Владимиру Лаврухину около тридцати, работает директором отдела маркетинга, следит за новостями о бизнесе и стартапах. К выбору квартиры он подошел обстоятельно: три месяца занял просмотр вариантов, еще месяц — окончательный выбор. Уже год они с женой и дочкой живут в новой квартире в «Образцовом квартале», а Владимир рассказывает мне, как важно утром пить кофе, глядя на красивый вид из окна.

– Я не много времени провожу дома, но мне хочется завтракать на кухне с широкими окнами и балконом, — говорит он. — Это совершенно другое ощущение.

Владимир вспоминает тяжелый и длительный выбор квартиры, как ходил по бетонным серым коробкам и пытался представить, где уместить шкаф и диван.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Мне была важна уединенная атмосфера, чтобы соседей было немного, не было ощущения муравейника, большие окна и балконы, закрытый двор, – перечисляет Владимир. – Конечно, транспортная доступность и качество архитектуры. Знаете, очень часто застройщики используют яркие фасады, особенно в Мурино и Кудрово, в спальных районах на окраинах Петербурга. А мне хотелось, чтобы цветовая гамма была спокойной.

Без упоминания Мурино и Кудрово не обходится ни один разговор о покупке жилья в Петербурге. В этих районах дёшево, но СМИ то и дело включают их в рейтинги депрессивных территорий.

– «Образцовый квартал» в Пушкинском районе — это, конечно, не жилье «первого выбора», — осведомленно рассуждает Владимир. — То есть не те квартиры, которые покупают на скромный бюджет в двадцать лет. С другой стороны, в этом возрасте я бы все равно не купил студию на окраине, лучше бы снимал жилье в центре.

СМИ и блогеры высказывают опасения, что новые кварталы с дешевым жильем в будущем превратятся в гетто. Часть покупателей, для которых студия на окраине стала «первым выбором», накопят на «второй выбор» и уедут, а менее обеспеченные семьи останутся один на один с армией арендаторов.

Владимир уверен, что его комплексу такой сценарий не грозит. Рядом – город Пушкин с театрами, парками, ресторанами. В самом квартале инфраструктура уже запроектирована. Да и отсутствие студий, большое число двух-, трехкомнатных «семейных» квартир к формированию гетто не располагает.

Малоэтажная застройка для Владимира — российский аналог американских одноэтажных пригородов. Он рассказывает:

– В Америке я иногда подолгу гощу у друзей. Так вот, наш квартал – самая близкая американскому пригороду альтернатива. Дом — это, прежде всего, комфорт окружающей среды, не статус, не место, где можно переночевать.

Владимир делает паузу.

– Деревья тут какие классные посадили! – вспоминает он вдруг. – Очень красиво. Я родился в центре города. Там воздух ощущается совсем по-другому.

Марина Ивкина

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