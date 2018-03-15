Setl City в 2018 году начнет строить третий детский сад в ЖК «Чистое небо»

Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.

Проект дошкольного учреждения, разработанный на собственные средства Setl City, уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Общая площадь трехэтажного здания – около 5,2 тыс. кв. м с бассейном 6 на 3 метра. В здании спроектированы игровые комнаты и спальни, зал для физкультуры, музыкальных занятий и кружков, медицинский блок и пищеблок, столярная мастерская. На первом этаже в комнатах ясельных групп и в помещениях бассейна будут устроены «теплые» полы. В здании также предусмотрен лифт.

Цоколь детского сада облицуют керамогранитными плитами, а верхние этажи оформят декоративной штукатуркой. Во дворе разместятся игровые зоны для ясельных и дошкольных групп, две физкультурные площадки, велопарковка. Территория возле садика будет благоустроена – высажены деревья и кустарники, установлено ограждение.

Напомним, Setl City уже ввела в эксплуатацию первый детский сад на 190 малышей в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В настоящее время ведется активное строительство второго дошкольного учреждения на 190 мест с бассейном. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.

Брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations