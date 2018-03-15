Слышать звуки музыки

78-летний Борис Константинович на пенсии не сидит без дела: изучает языки, самостоятельно освоил гитару, поет в хоре. Однако увлечение музыкой может стать для него недоступно, как и многое другое – у мужчины серьезная потеря слуха. Но поскольку у пенсионера вторая степень тугоухости, бесплатные слуховые аппараты ему не положены, а купить их на пенсию Борис Константинович не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать необходимую сумму для своего подопечного.

Ретюнский Борис Константинович, 78 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты

Стоимость 99 750 руб.

Борису Константиновичу 78 лет, и недавно он начал учить английский язык. Ходит на курсы при библиотеке и уже довольно прилично говорит. Помимо языков, а он знает хорошо еще и немецкий, самостоятельно освоил гитару. Несколько раз в неделю поет и аккомпанирует в районном хоре. В прошлом Борис Константинович – инженер-машиностроитель.

«Я имею непосредственное отношение к гордым тракторам «Кировец» и очень горжусь этим. Начинал на Кировском заводе конструктором, 10 лет отработал в литейном цехе, а ближе к пенсии заинтересовался профессией водителя-испытателя тракторов. Работал всегда с полной отдачей», – вспоминает пенсионер.

Расстраивает Бориса Константиновича только одно – серьезная потеря слуха. Как человеку со второй степенью тугоухости бесплатные аппараты ему не положены.

«Я очень опасаюсь, что скоро не смогу петь в хоре и играть на гитаре. Уже сейчас эти увлечения даются мне с большим трудом, а они очень важны для меня, – сетует мужчина. – К тому же супругу очень расстраивает то, что я почти не различаю ее речь. Ей приходится повторять все по несколько раз. О прежней легкости в общении не может быть и речи. А ведь жене нельзя волноваться. В блокаду она потеряла все здоровье».

Купить качественные слуховые аппараты Борис Константинович не в состоянии. Несмотря на длинный трудовой путь, он в свое время постеснялся оформить статус ветерана труда, поэтому получает пенсию в 12 тысяч рублей. У супруги блокадницы, конечно, больше – около 25 тысяч. Но они оба – сердечники, поэтому на лекарства уходит не менее 10 тысяч рублей в месяц. Остальное – на оплату коммунальных платежей, еду и одежду. Дети, к сожалению, помочь не могут: младшая дочь – инвалид детства, старшая зарабатывает совсем немного.

Поэтому пенсионер вынужден обратиться за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Борису Константиновичу, можно узнать на его странице на сайте БФ «Долго и счастливо» –

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