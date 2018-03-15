«Аэрофлот» хочет стать первым заказчиком нового российского сверхзвукового самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» будет рада стать первым заказчиком нового российского пассажирского сверхзвукового самолета.

Об этом 15 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор компании Виталий Савельев. «Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину», – подчеркнул он.

Напомним, 14 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что при создании нового самолета будет использоваться двигатель НК-32-02 тяжелого сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Ранее «Фонтанка» писала о том, что использование такого двигателя малореалистично при длительном крейсерском полете на сверхзвуке. Обычно переход на сверхзвуковую скорость экипаж бомбардировщика использует только для боевого маневра для преодоления средств ПВО. При этом ресурс двигателя быстро сокращается, и он требует немедленного наземного обслуживания.