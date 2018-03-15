Захарова: Лондон отказывается расследовать дело Скрипаля согласно конвенции о запрещении химоружия

Официальный Лондон отказывается работать совместно с Россией в расследовании инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, заявила 15 марта на брифинге директор Департамента информации и печати МИДа РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД после заявления премьера Британии Терезы Мэй о том, что следы отравляющего вещества ведут в РФ и что это «нападение на Великобританию», передало в адрес правительства страны официальную ноту. Документ предлагал задействовать при расследовании механизм международной конвенции по запрещению химоружия.

«Об этом публично рассказал Сергей Лавров. При задействовании этого механизма британская сторона должна была передать нам все материалы, которыми располагает. Но мы получили отказ, – заявила Захарова. – Российская сторона готова работать, но Лондон отказывает нам в работе в этом правовом поле».

«Нескрываемое нежелание взаимодействовать. В чем они хотят победить? Как они рассматривают понятие победы в данном случае?» – задала она риторический вопрос.