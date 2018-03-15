Захарова: Лондон отказывается расследовать дело Скрипаля согласно конвенции о запрещении химоружия
Официальный Лондон отказывается работать совместно с Россией в расследовании инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, заявила 15 марта на брифинге директор Департамента информации и печати МИДа РФ Мария Захарова.
По ее словам, МИД после заявления премьера Британии Терезы Мэй о том, что следы отравляющего вещества ведут в РФ и что это «нападение на Великобританию», передало в адрес правительства страны официальную ноту. Документ предлагал задействовать при расследовании механизм международной конвенции по запрещению химоружия.
«Об этом публично рассказал Сергей Лавров. При задействовании этого механизма британская сторона должна была передать нам все материалы, которыми располагает. Но мы получили отказ, – заявила Захарова. – Российская сторона готова работать, но Лондон отказывает нам в работе в этом правовом поле».
«Нескрываемое нежелание взаимодействовать. В чем они хотят победить? Как они рассматривают понятие победы в данном случае?» – задала она риторический вопрос.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.