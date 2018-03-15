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15.03.2018 11:37

В Петербурге ищут возрастного любителя юных пловцов

Посетитель бассейна заинтересовал полицию в Приморском районе Петербурга. Взрослого интересовало не столько плавание, сколько юные пловцы, близость к которым в душевых граничила с интимной.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, руководство спортивного комплекса на проспекте Королева рассказало правоохранительным органам про мужчину среднего роста и лет 45 на вид, который платно посещает бассейн. К занимающимся там же детям, судя по наблюдениям, относится благожелательно, а к мальчикам лет 12 – с особенной чуткостью. В душевых под разными предлогами старается оказаться как можно ближе, а после готов провожать домой.

Дети наотрез отказались от предложений и поставили в известность руководство. По предварительной информации, нездоровое внимание пловцам уделяют больше месяца. Теперь личностью нарушителя заинтересовались полицейские. Проводится проверка.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
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16.02.2018 12:00
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