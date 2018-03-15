В Петербурге ищут возрастного любителя юных пловцов

Посетитель бассейна заинтересовал полицию в Приморском районе Петербурга. Взрослого интересовало не столько плавание, сколько юные пловцы, близость к которым в душевых граничила с интимной.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, руководство спортивного комплекса на проспекте Королева рассказало правоохранительным органам про мужчину среднего роста и лет 45 на вид, который платно посещает бассейн. К занимающимся там же детям, судя по наблюдениям, относится благожелательно, а к мальчикам лет 12 – с особенной чуткостью. В душевых под разными предлогами старается оказаться как можно ближе, а после готов провожать домой.

Дети наотрез отказались от предложений и поставили в известность руководство. По предварительной информации, нездоровое внимание пловцам уделяют больше месяца. Теперь личностью нарушителя заинтересовались полицейские. Проводится проверка.