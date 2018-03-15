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15.03.2018 11:35

Синяя разметка может появиться на российских дорогах

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для дорожной разметки, он вступит в силу 1 июня 2018 года, сообщают СМИ 15 марта.

В частности, легализована разметка для зоны, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрёстке (так называемая «вафельница»), – она уже некоторое время экспериментально применяется в Москве. Появится специальное обозначение и для станций зарядки электромобилей.

Кроме того, на дорогах будет больше жёлтого цвета и появится синий. Для чего они нужны, читайте на «Водителе Петербурга».


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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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