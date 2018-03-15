Синяя разметка может появиться на российских дорогах

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для дорожной разметки, он вступит в силу 1 июня 2018 года, сообщают СМИ 15 марта.

В частности, легализована разметка для зоны, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрёстке (так называемая «вафельница»), – она уже некоторое время экспериментально применяется в Москве. Появится специальное обозначение и для станций зарядки электромобилей.

Кроме того, на дорогах будет больше жёлтого цвета и появится синий. Для чего они нужны, читайте на «Водителе Петербурга».