ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое

Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.

Программа компании «КВС» «Квартира в зачет» позволит Вам приобрести жилье в строящемся жилом комплексе комфорт-класса «Крылья» в Московском районе.

Продажа вторичного жилья собственными силами может занять много времени и отнимет у Вас немало сил и энергии. В таком случае, лучшее решение – довериться профессионалам, которые помогут Вам избежать рисков при продаже квартиры. Но как выбрать надежного помощника в столь серьезном деле среди огромного количества компаний?

В реализации уже имеющейся жилой площади Вам поможет партнерское агентство строительной компании. Для того, чтобы воспользоваться одним из вариантов программы «Квартира в зачет» от «КВС», Вам нужно внести первый взнос в размере от 15%. В течение 3 месяцев агентство реализует старую квартиру. Внесение оставшихся 85% от стоимости новой квартиры через 3 месяца.

Квартиры в ЖК «Крылья» будут готовы к проживанию с момента получения ключей. Мы заранее позаботились о Вашем комфорте и продумали все до мелочей. Стены в комнатах, кухнях и прихожих оклеены виниловыми обоями, на полу уложен износостойкий ламинат из последней коллекции. Пол и стены в санузлах облицованы керамической плиткой высокого качества. Быстрый переезд на легке – это уже не заоблачная мечта, а реальность.

Подробнее с программой «Квартира в зачет» можно ознакомиться на сайте http://www.kvsspb.ru или по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)